Avrupa'daki Türklerin en çok bulunduğu ülkelerin başında gelen Almanya'da Türklere özel pasaport uygulaması başladı..

Almanya'nın Hamburg eyaletinde Türk vatandaşlarına yönelik Türkçe kimlik ve pasaport uygulaması başladı.

Almanya'nın Hamburg eyaletinde artık kimlik, oturum kartları ve pasaportlarda Türkçe karakterlerin kullanılabileceğine karar verildi. Bu yeni uygulama sayesinde Türkçe isimlerde bulunan "ç, ğ, ş ve ı" gibi Alman alfabesinde olmayan özel karakterli harfler artık resmi kimlik belgelerinde yer alabilecek. Söz konusu uygulama Hamburg'un ardından ülkenin diğer şehirlerinde de hayata geçmeye başlayacak.

Almanya'nın Hamburg eyaletinde hayata geçirilen bu uygulama ile birlikte artık kimlik, oturum kartları ve pasaportlarda Türkçe karakterlerin kullanılabilecek. Bu uygulamanın ülkenin diğer kısımlarına da yayılması bekleniyor.

Öte yandan Balkan ülkeleri arasında yer alan Makedonya'da da Türkçe pasaport uygulaması yer alıyor. Ülkede Arnavutça ve Boşnakçanın yanı sıra Türkçe de resmi azınlık dili olarak kabul görüyor. Diller Yasası ve Prespa Anlaşması uyarınca ülke, geçen aylarda Kimlik Kartı Yasası'nda değişikliğe gitti. Bu kapsamda, resmi azınlık diline mensup kişiler, kimlik kartlarını ve pasaportlarını kendi dillerinde değiştirebildiler.

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