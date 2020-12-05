Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'de Joe Biden'ın iktidara gelmesiyle "tekrar Rus ve Türkiye'nin doldurabileceği bir iktidar boşluğu oluşmaması için" Avrupa Birliği ve ABD'nin beraber çalışması gerektiğini söyledi.

Der Spiegel dergisine açıklamalarda bulunan Maas, "ABD'nin uluslararası arenaya dönüşü birçok şeyi değiştirecek, çünkü ikimiz de işbirlikçi yaklaşımdan yanayız" dedi.

Maas, "ABD ve Avrupa stratejik olarak tekrar daha yakından çalışmalı. Libya'da ve Suriye'de olduğu gibi bir iktidar boşluğu bırakamayız. Bu boşluk daha sonra Rusya veya Türkiye gibi diğer ülkeler tarafından dolduruluyor" diye konuştu.

"Artık otokrat liderlere oyunlarını oynayacak alan bırakamayız" diyen Maas, "Avrupalılar olarak biz ABD ile ittifakımızda barışın, demokrasinin ve insan haklarının garantörü olma konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.



Haas, Der Spiegel muhabirinin, "NATO kendini bir değerler topluluğu olarak görür. Sizce üyeler arasında Erdoğan yönetimindeki Türkiye, hukukun üstünlüğüne uymayan Macaristan ve Polonya gibi ülkeler varken bu söyleme ne kadar güvenilir? "sorusuna şu yanıtı verdi;

"Bu yüzden NATO'nun siyasi biz organizasyon olarak rolünü güçlendirmeliyiz. Ortak değerleri tartışabilecek bir alan yok. Bu alanı yaratmalıyız."

