Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, ''Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz'' açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz.

Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir.

Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir."