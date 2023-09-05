  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ameliyat sırasında karnında tabak büyüklüğünde cerrahi alet unutuldu

Ameliyat sırasında karnında tabak büyüklüğünde cerrahi alet unutuldu

Ameliyat sırasında karnında tabak büyüklüğünde cerrahi alet unutuldu
Güncelleme:

Sezaryen ameliyatı sonrası 18 ay boyunca kronik ağrı çeken kadının karnının içinde, yemek tabağı büyüklüğünde bir cerrahi aletin olduğu tespit edildi.

Olay Yeni Zelanda'nın Auckland şehir hastanesinde meydana geldi.

2020 yılında Yeni Zelandalı bir anne sezeryanla doğum yaptıktan sonra kronik ağrılar çekmeye başladı.

2020'deki operasyon sırasında bir cerrah, bir kıdemli kayıt memuru, dört hemşire, iki anestezi uzmanı, iki anestezi teknisyeni ve bir ameliyathane ebesinin ameliyathanede olduğu açıklandı.

Ağrıları devam eden kadına çekilen tomografinin ardından karnında ekartör olduğu tespit edildi.

2021 yılında yeniden ameliyat edilen kadın sağlığına kavuştu.

Olayla ilgili ilk incelemelerin ardından 20'li yaşlarındaki hastanın yaşadığı duruma ilişkin açıklama yapan Te Whatu Ora Auckland Hastanesi, 'hastaya makul ölçüde beceri ve bakım sağlamadığı' yönündeki iddiaları reddetti.

4 Eylül Pazartesi açıklama yapan Yeni Zelanda Sağlık ve Engellilik Komiseri Morag McDowell ise hastanenin hasta hakları kanununa aykırı davrandığını bildirdi.

Te Whatu Ora Auckland Hastanesi, Operasyon Direktörü Dr. Mike Shepherd yaptığı açıklamada hatadan dolayı özür diledi.

Raporunda plasentanın doğum kanalı girişini tıkaması riski karşısında kadının önceden planlanarak sezaryene alındığı bilgisini de paylaşan McDowell, ameliyat sırasında yaranın kenarlarını geri çekmek için kullanılan Alexis marka bir cerrahi ayırıcının sezaryenin ardından kadının içinde bırakıldığını aktardı.

Etiketler sezeryan alet ameliyat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
İslam Memiş'ten altın tavsiyesi: Bu fırsat göz açıp kapayıncaya kadar geçer
HSBC, Türkiye için enflasyon tahminini güncelledi
AK Parti'ye yakın isimden olay iddia: Mehmet Şimşek'e iki kez operasyon çektiler
Diyarbakır'da göktaşı bulundu! 4 milyon TL'ye satışa çıkardılar
Kıskançlık krizine giren adam eşini ve kayınvalidesini öldürüp, intihar etti
Togg fabrikasında bir ilk! CHP'li vekiller hayran kaldı
Film gibi olay! 12 yıldır mağarada yaşadığı ortaya çıktı
Mehmetçiğe hain tuzak: 1 asker şehit oldu
Melis Sezen cesur kıyafetiyle kırmızı halıya damga vurdu!