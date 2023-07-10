Anaokulunda kanlı saldırı: 3'ü çocuk 6 kişi öldü

Çin'de bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını duyurdu.

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir anaokulunda bir bıçaklı saldırı gerçekleşti. Polis, saldırının yerel saatle 07.40'ta gerçekleştiğini bildirdi. Söz konusu saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını belirtti.