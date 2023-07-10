  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Anaokulunda kanlı saldırı: 3'ü çocuk 6 kişi öldü

Anaokulunda kanlı saldırı: 3'ü çocuk 6 kişi öldü

Anaokulunda kanlı saldırı: 3'ü çocuk 6 kişi öldü
Güncelleme:

Çin'de bir anaokulunda gerçekleşen bıçaklı saldırıda, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını duyurdu.

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletinde bir anaokulunda bir bıçaklı saldırı gerçekleşti. Polis, saldırının yerel saatle 07.40'ta gerçekleştiğini bildirdi.

Söz konusu saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Polis, 25 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve saldırının nedeninin araştırıldığını belirtti.

 

Etiketler Guangdong anaokulu saldırı bıçaklı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Acı haberi bakanlık verdi: 2 evladımız şehit düştü!
İşte IMDb'ye göre 'ün en iyi 10 filmi
43 ilin geçiş güzergahı yine kilitlendi; kazalar meydana geldi, yaralılar var!
Dolar, Euro ve altın yeniden zirvede
''Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğim için pişmanım''
TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatan heyelan!
AFAD'dan 30 il için şiddetli yağış uyarısı
Yurtdışı cep telefonuna son gün kayıt yapanlara kötü haber
10 Temmuz haftası burç yorumları
Çiftçiler ayaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Gözaltılar var