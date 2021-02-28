Ankara'da vahşet! 20 köpek cansız olarak bulundu

Ankara Gölbaşı'nda boş bir arazide köpekleri besleyen bir hayvansever korkunç bir manzara ile karşılaştı.

Çevresinde hayvansever olarak bilinen Sibel Bengüyü, öğlen saatlerinde belediye ekipleriyle köpekleri besledikleri sırada, boş araziden kötü koku geldiğini fark etti. Bunun üzerine bölgeye giden Bengüyü, moloz yığını arasında ölü köpekler olduğunu fark etti.

Bengüyü'nün haber vermesi üzerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri, inceleme başlattı. Yapılan incelmede, moloz yığını arasında ve toprak altından yaklaşık 20 cansız köpek bedeni bulundu. Bazı köpeklerin ise hala toprak altında olduğu iddia edildi. Belediye ekipleri, yaklaşık 20 köpeği inceleme yapmak üzere toplayarak götürdü.