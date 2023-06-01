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Arabada bırakılan bebek hayatını kaybetti

Arabada bırakılan bebek hayatını kaybetti
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ABD'nin Florida eyaletinde, ailesi tarafından 3 saat boyunca arabada bırakılan 11 aylık bebek hayatını kaybetti.

Eyalete bağlı Palm Bay'de polis, pazar günü öğle saatlerinde kilise önünde park edilmiş bir araçta, kendisine seslenenlere tepki vermeyen bir bebeğin bulunduğu ihbarını aldıklarını bildirdi.

Olayın fark edilmesi üzerine derhal hastaneye kaldırılan bebeğin, hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis Şefi Mario Augello, "Talihsiz bir olay. Aileye başsağlığı diliyoruz." dedi.

Araçta 3 saat boyunca kalan 11 aylık bebeğin ailesinin kilisede görevli olduğu belirtildi. Hava sıcaklığının yaklaşık 30 derece olduğu Palm Bay'de, araç içindeki sıcaklığın 46 dereceye kadar yükselmiş olabileceği ifade edildi.

Olayda ihmali bulunanlarla ilgili gözaltı işlemi yapılmazken soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

AA

Etiketler abd florida bebek kilise
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