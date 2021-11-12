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Aşı üreticisi AstraZeneca satış politikasını değiştiriyor

Aşı üreticisi AstraZeneca satış politikasını değiştiriyor

İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca, koronavirüs aşılarını kar etmeden satma politikasından vazgeçeceğini açıkladı.

AstraZeneca, önümüzdeki yıldan itibaren kâr edeceği aşı satış sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

AstraZeneca daha önce aşı satışından sadece Covid-19 salgını artık pandemi sayılmadığında kâr edeceğini açıklamıştı.

Şirket yöneticisi Pascal Soriot, Koronavirüs pandemisinin endemiye dönüşmeye başladığını söyledi. Öte yandan AstraZeneca yoksul ülkelere aşıyı kâr etmeden vermeye devam edecek.

BBC'ye konuşan Soriot, diğer şirketler aşılardan kâr ederken kendilerinin bugüne kadar kâr etmediğini ve bundan da pişmanlık duymadıklarını söyledi.

Soriot, AstraZeneca aşıları sayesinde dünyada bir milyon kişinin ölümünün engellendiğini de ekledi:

"Milyonlarca kişinin hastaneye kaldırılmasını engellemiş bir şirket olarak yaptıklarımızdan gurur duyuyoruz. AstraZeneca ekibi büyük bir başarıyla çalışmaya devam ediyor. Aşıları kâr etmeden satmaya başlarken, bunun bir noktada biteceğini söylemiştik."

Pfizer ve Moderna gibi diğer şirketler, ürettikleri aşılardan kâr ediyor. İlaç sektöründe ortalama kâr marjı yüzde 20 civarında.

Fakat Soriot, Covid-19 aşılarından o boyutta kâr etmeyeceklerini söyledi. Şirket aşılarını, dozu beş dolara satıyor.

Eylül sonu itibarıyla AstraZeneca ve onun lisansıyla üretim yapan şirketler 1,5 milyar doz aşı üretti.

Etiketler astrazeneca koronavirüs aşısı
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