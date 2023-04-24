Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye ''afet'' desteği

Avrupa Birliği, doğal afetlerle acil tıbbi müdahale ekibi kurulması amacıyla Türkiye ve 7 Avrupa Birliği üyesi ülkeye 106,2 milyon Euro tahsis edecek.

Avrupa Birliği (AB), doğal afetlerle mücadele kapsamında acil tıbbi müdahale ekibi kurulması amacıyla destekte bulunacak. AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dışında tamamı AB üyesi olan Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya’ya destek verilecek. Bu girişimin amacı, doğal veya insan kaynaklı meydana gelen büyük çaplı afetlerden etkilenen kişilere acil tıbbi desteğin artırılması olacak. Yeni yapı, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa Sivil Koruma Mekanizması havuzunda bulunan 15 acil tıbbi müdahale ekibine tamamlayıcı olarak oluşturulacak.