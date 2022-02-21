Avrupa Parlamentosu’ndan Osman Kavala açıklaması

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, sosyal medyadan çok sert bir dille Osman Kavala davası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Osman Kavala davası sadece Türkiye’nin değil uluslararası kamuoyunun da gündemine oturdu.

Bugün görülen duruşmayı yerinden takip eden isimlerden biri de Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor oldu.

Amor, kişisel sosyal medya hesabından davadan çıkan sonuç ile ilgili çok sert ifadeler kullandı. Çarşı ve Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti Çarşı davasının dosyasının yeniden ayrılmasına karar verdi.

TÜM HİLELER GERÇEĞİ GİZLEMEYE YETMEZ

Nacho Sanchez Amor, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bugün Çağlayan Adliyesi'ne gittiğini ve Osman Kavala davasına katıldığını yazdı. Amor, davanın yargı sürecinin "gülünç" olduğunu ve bu süreçte birçok hukuksuzluğu gözleriyle gördüğünü ifade etti.

Gezi ve Çarşı davalarının birleştirilmesinin "akıl dışı" olduğunu söyleyen Amor, "Yine aynı akıl dışılıkla davalar ayrıldı. Ancak tüm bu hileler gerçeği saklamaya yetmez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına saygı duyulmalı." dedi.

TÜM DESTEĞİM ONLARA

Amor, açıklamasının devamında "Tüm desteğim Osman Kavala'ya ve diğer sanıklara, ayrıca onların arkadaşlarına ve ailelerine. Özellikle kocasının hukuksuzca hapis cezasına çarptırılmasından en çok acı çeken Ayşe Buğra'ya." diyerek dava sürecinde Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'nın yanında olduğunu ifade etti.