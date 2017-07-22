AB'den yeni Türkiye açıklaması: ''Öteleme zamanı bitti''

AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, insan hakları savunucularının tutuklanması, gazeteci, akademisyen, hakim, kamu görevlileri ve muhalif olanlara yönelik “şüpheli suçlamaların” kabul edilemez olduğunu belirterek, “Öteleme zamanı bitti” ifadelerini kullandı.



Türkiye ile Almanya arasında yaşanan krize AB’den destek geldi. Avrupa Birliği’nin genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, “Almanya’nın Türkiye’ye karşı tutumunun anlaşılır” olduğunu söyledi. Die Welt’e konuşan Hahn, “Hepimizin Türkiye’ye karşı büyük sabır gösterdiğini düşünüyorum. Türkiye’nin buna değer vermediği görünüyor” dedi.

Türkiye’nin söylemlerinin aksine, giderek Avrupa standartlarından uzaklaştığını savunan Johannes Hahn, 15 Temmuz darbe girşiminden sonra izlenen yolun buna işaret ettiğini belirtti. İnsan hakları savunucularının tutuklanması, gazeteci, akademisyen, hakim, kamu görevlileri ve muhalif olanlara yönelik “şüpheli suçlamaların” kabul edilemez olduğunu kaydeden Avusturyalı komiser Hahn, “Öteleme zamanı bitti” diye konuştu.

Almanya, insan hakları savunucusu Alman vatandaşı Peter Steudtner’in teröre destek verme suçlamasıyla tutuklanması üzerine, perşembe günü Türkiye’ye yönelik “sabır politikasının” sona erdiğini açıklamış, başta seyahat uyarısı olmak üzere, AB yardımları, gümrük birliğinin genişletilmesi ve yatırım teşvikleri gibi konularda bir dizi önlem açıklamıştı.