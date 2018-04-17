Avrupa Komisyonu Türkiye raporunu açıkladı !

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu açıklandı. Raporda Türkiye'nin mülteci konusunda olağanüstü çaba gösterdiği kaydedilirken FETÖ de ilk kez terör örgütü olarak tanımlandı.

2018 Türkiye İlerleme Raporu'nu hazırlayan Avrupa Komisyonu'nun, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin Suriyeli mülteciler konusunda yürütülen işbirliği haricinde, insan hakları, basın özgürlüğü, yargı özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda giderek kötüleştiği değerlendirmesini yapacağı ifade edilmişti.

Bugün rapor ilk defa Türkiye ile karşıtlığı ile tanınan Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn tarafından değil, komisyonun birinci başkan yardımcısı olan Frans Timmermans tarafından sunuldu.

OHAL'E SON VERİLSİN

Avrupa Komisyonu'nun 2018 Türkiye raporunda, OHAL kapsamında alınan önlemlerin orantısız olduğu belirtilirken, parlamentonun yasama işlevinin kısıtlanmış ve muhalif grupların barışçıl toplantılarının yasaklanabilmesi için idarenin yetkilerinin artırılmış olması örnek gösterildi ve darbe girişimiyle başlayan OHAL uygulamasına en kısa sürede son verilmesi istendi.

TÜRKİYE AB'DEN UZAKLAŞTI

AB Komiseri Johannes Hahn, "Türkiye, Avrupa'dan büyük adımlarda uzaklaştı."açıklamasında bulunurken, Türkiye'nin mülteciler konusunda büyük ilerleme kaydettiği de belirtildi ve çabası 'olağanüstü' şekilde tanımlandı.

MÜLTECİ ÇALIŞMALARI

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilgili İlerleme Raporunda şu ifadeler yer aldı:

Türkiye AB'den dev adımlarla uzaklaştı.

Mülteci konusunda yapılan çalışmalar olağanüstü.

Avrupa Birliği, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimini şiddetle kınıyor.

ÜYELİK MÜZAKERELERİ

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin Arnavutluk ve Makedonya'nın üyelik müzakereleri konuşmalarının yeniden tartışılacağını açıkladı.