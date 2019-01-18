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  4. 18 Ocak 2019 07:51

Prens Philip trafik kazası geçirdi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 97 yaşındaki eşi Prens Philip, geçirdiği trafik kazasından yara almadan kurtuldu.

Prens Philip trafik kazası geçirdi
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip, bugün Norfolk Kontluğu’na bağlı Sandringham kasabasındaki malikanelerinin yakınlarında trafik kazası geçirdi. 97 yaşındaki Edinburgh Dükü’nün çarpışma şeklinde gerçekleşen kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Buckingham Sarayı’ndan CNN’e konuşan bir kaynak, yol kenarında yan yatmış halde görülen cipi Philip’in kullandığını ifade etti.

Philip’in yanında yakın koruma memuru olduğu düşünülen bir yolcunun da bulunduğu öğrenildi. İki aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edilirken, iki kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Bir görgü tanığı, araçtan çıkmasına yardım ettikleri Prens Philip’in bilincinin yerinde olduğunu fakat “şoke olmuş ve sarsılmış bir halde” göründüğünü söyledi. Philip sonrasında Kraliyet hekimleri tarafından da muayene edildi ve sağlığında herhangi bir sorun görülmediği açıklandı.

Prens Philip , ingiltere
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