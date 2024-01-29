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Avrupa'da savaş çıkarsa Almanya'nın savaş planı bakın neymiş!

Avrupa'da savaş çıkarsa Almanya'nın savaş planı bakın neymiş!
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Bild gazetesi, Avrupa'da büyük bir savaşın çıkması durumunda Almanların evlerini bomba sığınaklarına çevirmeleri beklendiğini yazdı.

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild, Savunma Bakanlığı'na ait bir rapora dayandırdığı haberinde Almanya'ın savaş planları arasında sivillerin evlerini bomba sığınaklarına dönüştürmenin de yer aldığını bildirdi.

Rapora göre bakanlık, gizli "Operasyon Planı" üzerindeki çalışmaları Nisan ayına kadar tamamlamaya hazırlanıyor.

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Rapor, Almanya'yı aktif bir cephe hattına sahip bir devlet yerine, silah ve teçhizatın teslimi açısından hayati önem taşıyan bir "geçiş ülkesi" olarak öngörüyor.

Bu nedenle askerler önemli otoyolların, tren istasyonlarının ve limanların güvenliğinin sağlanmasıyla görevlendirilecek.

 BODRUM VE GARAJLAR SIĞINAK OLARAK KULLANILACAK

Rapora göre devlet, enerji santrallerinin korunması da dahil olmak üzere genellikle orduya ve polise verilen bazı görevlerin yerine getirilmesi için sivillere güvenmek zorunda kalacak.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre Almanya'da yalnızca 579 işlevsel bomba sığınağı bulunduğundan, planın vatandaşların bodrum ve garaj gibi yerlerde kendi sığınaklarını kurmasını öngördüğü bildiriliyor.

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi başkanı Ralph Tiesler, yeni barınaklar inşa etmenin zaman kısıtlaması nedeniyle "artık mümkün olmadığını" söyledi.

Almanya, devam eden Rusya-Ukrayna çatışmasından kaynaklanan tehditleri öne sürerek ordusunu güçlendirmenin yollarını arıyor.

Etiketler almanya savaş plan
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