Avrupa'nın ilk çölü korkutucu derecede büyüyor

Uçsuz bucaksız bozkırlar yok olmaya yüz tutuyor. Rusya'ya bağlı Kalmukya'nın kumları iki yılda iki kat arttı.

Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü giderek genişliyor. Rusya'ya bağlı Kalmukya'nın kumları iki yılda iki kat arttı. Bölgede 5 bin 666 kilometre karelik bir alan çoraklaşmış durumda. Uzmanlar çözüm arayışında.