  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa'nın ilk çölü korkutucu derecede büyüyor

Avrupa'nın ilk çölü korkutucu derecede büyüyor

Uçsuz bucaksız bozkırlar yok olmaya yüz tutuyor. Rusya'ya bağlı Kalmukya'nın kumları iki yılda iki kat arttı.

Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü giderek genişliyor. Rusya'ya bağlı Kalmukya'nın kumları iki yılda iki kat arttı. Bölgede 5 bin 666 kilometre karelik bir alan çoraklaşmış durumda. Uzmanlar çözüm arayışında.

Etiketler çöl avrupa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde patlama! 2 evladımız şehit oldu
Yaşlı kadına bakıcı işkencesi! Görüntüler kan dondurdu
Ünlü ekonomist dolar kuru tahminini açıklayıp ''Allah milletin yardımcısı olsun'' dedi
Gizemli çukura giren bilim insanları gördüklerini anlattı: ''Oraya geri dönmeliyiz''
Dolar ve Euro kurulan ''baraja'' dayandı; altın tutulamıyor!
Beklenen tarih açıklandı; Yerli otomobil TOGG seri üretime geçiyor
Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin bu görüntüleri olay oldu
Ukraynalı kadın ve çocuklara iğrenç tuzak
Profesörden beyin ameliyatı itirafı: ''6 yaşında denedim, başarısız oldum 7 yaşında başardım''
Evlendikten 2 saat sonra öldü! Gerçek mezarı açınca ortaya çıktı