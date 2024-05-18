Bursa merkezli 13 ilde operasyon: 95 tutuklama

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46' operasyonunda 65'i cezaevinde olmak üzere 115 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, 14 Mayıs'ta Bursa merkezli, İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta olmak üzere 3 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

ALİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Mahzen-46’ operasyonlarında, 50 şüpheli gözaltına alınırken, cezaevinde başka suçlardan tutuklu bulunan 65 kişi hakkında da işlem yapıldı. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 50 şüphelinin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, yeşil reçete ile satılan 450 bin 431 hap, 87 litre sıvı metamfetamin, 55 kilo 313 gram metamfetamin ile çeşitli gramlarda kokain, bonzai ve esrar ile ruhsatsız 10 tabanca, bu silahlara ait 66 mermi, 19 hassas terazi, 251 bin 300 lira ile bir miktar döviz ele geçirildi.

Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma', 'Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, 65'i cezaevinde olmak üzere 95 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 3 kişi ev hapsine çarptırılırken, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.