Azerbaycan'dan Arjantin'e nota
Azerbaycan, Arjantin'e Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez'in Hindistan'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde "ülke karşıtı ön yargılı açıklamaları" nedeniyle nota verdi.
Azerbaycan, Arjantin'e Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 9-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde "ülke karşıtı ön yargılı açıklamaları" nedeniyle nota verdiğini duyurdu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Arjantin'in Bakü Büyükelçisi Mariangeles Bellusci, Bakanlığa çağrıldı.
Arjantin'e Cumhurbaşkanı Fernandez'in G20 Liderler Zirvesi'nde "Azerbaycan'a karşı ön yargılı görüşler dile getirmesi" nedeniyle büyükelçi aracılığıyla nota verildi.
Büyükelçiye Fernandez'in "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yürüttüğü karalama kampanyasına dayanan, bölgedeki gerçekleri çarpıtan, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne aykırı, asılsız görüşleri" dile getirmesinin üzüntü verici olduğu iletildi.
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