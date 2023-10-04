Azerbaycan'dan Türkiye için tarihi rest!

AB, Almanya ve Fransa'nın da katılacağı Azerbaycan lideri Aliyev ile Ermenistan lideri Paşinyan'ın İspanya'daki toplantıya Türkiye'nin katılım talebi reddedildi. Bu ret kararı sonrasında Azerbaycan masadan kalktı.

Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak adına 19 Eylül'de harekete geçen Azerbaycan, başlattığı operasyonu 24 saatte başarıyla sonuçlandırdı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler silah bıraktı. Bölgedeki durumun değerlendirilmesi adına taraflar iki önemli görüşme planladı. 26 Eylül tarihinde Brüksel'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan bir araya geldi. Yarın ise iki ülkenin liderlerinin İspanya'da görüşmesi bekleniyordu. Ancak Azerbaycan, Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı