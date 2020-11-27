SON DAKİKA
EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA VE ÖLÜ SAYISI GÖRÜLDÜ! SON 24 SAATİN KORONA TABLOSU
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 27 Kasım 2020 19:29

Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmet Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah ve Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik görüşmeler
A+ A-

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Nijer'in başkenti Niameyde Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmet Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Nijer’in başkenti Niamey’de Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile görüştü.

görüşme , bakan , çavuşoğlu , nijer
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM