Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik görüşmeler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Nijer'in başkenti Niameyde Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmet Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Nijer’in başkenti Niamey’de Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile görüştü.
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