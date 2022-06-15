  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan ''tahıl koridoru'' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan ''tahıl koridoru'' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan ''tahıl koridoru'' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik. Şu anki plana göre mayınların temizlenmesine gerek yok. Mayınların olmadığı bölgelerden güvenli hatlar oluşabilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu ile ilgili olarak "Sadece yasa değil yazılı olarak cevap bekliyoruz" dedi.

Etiketler dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu tahıl koridoru
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Behzat Ç. hayranlarına müjde! Tam kadro geri dönüyorlar
Disney Plus galasında ünlüler geçidi! Gecede dekolteler yarıştı
Dünyanın dört bir yanından Süper Ay manzaraları
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı için dikkat çeken açıklama
Özel harekat polisi lojmanda dehşet saçtı: 3 ölü
Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci affı geliyor!
Milli maça damgasını vuran ''mülteci'' tezahüratı
İktidarın kira zam kısıtlamasındaki ''unutkanlığı'' bakın neye yol açtı
Canlı yayında dövizde yapılan hamle için ''vatan hainliği'' dedi
Sosyal medya profesörün sözlerini konuşuyor: Binlerce erkek kız olmak için bekliyor