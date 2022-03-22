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Bardaki eski buzdolabını açınca dehşete kapıldılar!

Bardaki eski buzdolabını açınca dehşete kapıldılar!

İngiltere'nin Newham kentindeki bir barda tadilat yapan inşaat işçileri, eski buzdolabının içinde yaşlı bir adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Dolaptaki adamın 10 yıl önce kaybolduğu tespit edildi.

İngiltere'de bir barın yenilenme çalışmaları sırasında meydana gelen olay, kısa sürede tüm ülkede yayıldı. Newham kentindeki eski bir barı yenilemek için bölgeye giden ve hazırlıklara başlayan inşaat işçileri, bardaki eski buzdolabını dışarı çıkarmak için hamle yaptı.

CESET ÇIKINCA BÜYÜK KORKU YAŞADILAR
Fakat inşaat işçileri, dolap açtıktan sonra yaşlı bir adamın cansız bedeniyle karşılaştılar. Büyük panik yaşayan işçiler, acil olarak polis ve cenaze hizmetlerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, işçilerden olayın gelişimini dinledi.

10 YIL ÖNCE ORTADAN KAYBOLMUŞ
Polisler, ceset üzerinde yaptıkları kimlik taraması sonucu, ölen adamın 2012 yılında bir anda ortadan kaybolan67 yaşındaki Roy Bigg olduğunu tespit etti. Esrarengiz şekilde ortadan kaybolan adamın, kim ve kimler tarafından öldürüldüğü araştırılacak.

Etiketler ingiltere bar buzdolabı
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