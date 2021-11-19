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Bebekler ve küçük çocuklar da aşılanacak

Bebekler ve küçük çocuklar da aşılanacak

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, çok yakında bebeklerin ve küçük çocukların Kovid-19'a karşı aşılanabileceğini açıkladı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, gelecek yılın başlarında, ülkedeki 6 aylık ile beş arasındaki çocukların aşılanmaya başlanabileceğini söyledi.

Insider'a konuşan Fauci, "Umarım oldukça kısa bir süre içinde, muhtemelen 2022’nin ilk çeyreğinde aşılar 6 aylık ile 5 yaş arasındaki çocuklarda uygulanabilir. Ancak, bunu garanti edemem, önce klinik deneylerin sonuçlanması gerekli” dedi.

PFIZER/BIONTECH YARIŞI ÖNDE GÖSTERİYOR

Bununla birlikte, Pfizer/BioNTech , bebekleri ve küçük çocukları aşılama yarışında öncü görünüyor, çünkü pediatrik aşı denemeleri halihazırda devam ediyor. 

Moderna ve Johnson & Johnson da Covid-19 aşılarını küçük çocuklarda denemeyi planlıyor. Ancak, Moderna hala 6 ay ila 6 yaş grubundaki çocuklar için gönüllü toplama aşamasındayken,, J&J bazı düzenleyici gecikmeler yaşadı ve hala aşısını 12-17 yaşındakilerde test ediyor.

Ayrıca, bu yılın başında Pfizer, 6 ay ila 2 yaş grubundaki çocuklar için geliştirdiği aşıyı, Kasım ayı sonuna kadar ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) sunulabileceğini açıkladı. Fakat şirket, 5 yaşın altındaki çocuklar için FDA'ya henüz herhangi bir klinik deney verisi sunmadı. 

Öte yandan uzmanlar, bir noktada Covid-19 aşılarının  muhtemelen altı aylık ve hatta daha küçük olan tüm çocuklara önerileceğini düşünüyor. . Aşılı annelerin göbek bağları ve anne sütü üzerine yapılan araştırmalar, bu annelerden doğan bebeklerin yaşamlarının ilk birkaç ayında Covid-19’a karşı bir miktar korumaya sahip olduğunu gösterdi.

Etiketler abd bebek koronavirüs aşısı
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