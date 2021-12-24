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Belediye işçilerinden görülmemiş eylem: Çöp döküp ateşe verdiler

Belediye işçilerinden görülmemiş eylem: Çöp döküp ateşe verdiler

Meksika'da maaşlarını alamayan belediye işçileri görülmemiş eyleme imza attı. İşçiler haklarını alamadıkları gerekçesiyle sokaklara kamyonlarla çöp döküp çöpleri ateşe verdi.

Meksika’nın Toluca şehrinde maaşlarını alamayan belediye işçileri, protesto amacıyla sokaklara kamyonlarla çöp dökerek ateşe verdi. İşçileri, çöp kamyonlarıyla topladıkları çöpleri başta Belediye Sarayı’nın önü olmak üzere şehrin işlek sokak ve caddelerine döktü. Şehrin çeşitli bölgelerinde yaptıkları protestolarda işçiler, bazı çöp yığınlarını ateşe verirken, kentteki birkaç işlek caddeyi de trafiğe kapattı.

 MAAŞ VE İKRAMİYE EYLEMİ

Toluca Belediyesi bünyesinde çalışan ve maaş ödemelerini alamayan işçiler, yaptıkları protestolarda yetkililerden maaşlarının yanı sıra kanuni hakları olan yılbaşı ve tatil ikramiyelerinin de ödenmesini talep etti.

Meksika Eyaleti İnsan Hakları Komisyonu ise, çalışanlara maaşlarını ödemeyen belediye yetkilileri hakkında 7 ayrı şikayette bulunurken, yaşanan problem nedeniyle belediye başkanından ayrıntılı bir rapor istedi.

Toluca şehri yetkilileri, geçtiğimiz çarşamba günü belediye bünyesinde çalışan 2 bin 400 işçinin geciken maaşları hakkında çözüm üretmek amacıyla toplantı düzenlemiş, ancak ödemelere ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Etiketler ateş çöp eylem
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