Berlusconi'nin hastalığı belli oldu

İtalyan medyası, eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'ye lösemi teşhisi konulduğunu duyurdu.

Berlusconi, aynı zamanda 2020'de Covid-19 ile bağlantılı bazı komplikasyonlar yaşadı ve bunun hayatı boyunca yaşadığı "en kötü deneyim" olduğunu söyledi.

30 YILDIR SİYASETTE AKTİF

Öte yandan, yaklaşık 30 yıldır İtalya'nın siyaset sahnesinde yer alan Berlusconi, son geri dönüşünü geçen Eylül ayında yapılan ulusal seçimlerle yaptı ve aşırı sağcı lider Giorgia Meloni liderliğindeki sağcı blok içindeki önemli rolünü bir kez daha teyit etti.

Belusconi ayrıca, kamu görevinden men edilmesinden yaklaşık on yıl sonra Senato'da bir koltuk kazanarak parlamentoya dönüşünü de sağladı.

Berlusconi’nin partisi Forza Italia’nın sözcüsü, eski başbakanın dün sabah aralarında İtalya Dışişleri Bakanı ve parti koordinatörü Antonio Tajani'nin de bulunduğu parti yetkililerini telefonla aradığını söyledi. Sözcü, Berlusconi ile hastanede kişisel doktoru Alberto Zangrillo’nun ilgilendiğini ve hastaneye kaldırıldığından beri pek çok yakınının kendisini ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

BERLUSCONİ SON YILLARDA SAĞLIĞI İLE MÜCADELE EDİYOR

Diğer taraftan Berlusconi geçen yıllarda, doktorunun 2016'da ölümüne neden olabileceğini söylediği bir kalp krizi ve 2019'da acil bağırsak ameliyatı da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları yaşadı.

İtalya'nın 86 yaşındaki eski başbakanı Silvio Berlusconi, geçen Çarşamba günü solunum problemleri nedeniyle Milano'daki San Raffaele hastanesinde yoğun bakıma kaldırılmış, ancak doktorları sağlık durumu hakkında resmi bir bilgi vermemişti.

İtalyan Il Corriere della Sera gazetesi, geçtiğimiz hafta aynı hastaneden taburcu edilen medya patronu ve üç kez başbakanlık yapan Berlusconi'nin lösemi hastası olduğunu açıkladı. İtalyan haber ajansı ANSA, Berlusconi'nin "ciddi bir kan hastalığı" nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti.