Beyaz Saray'ın koronavirüs raporu: Daha da kötüleşecek

Beyaz Saray'dan sızan bir rapor, ülkede koronavirüs salgınının çok daha kötüleşeceği ve tedbirlerin yeterli olmadığı uyarılarına yer veriyor.

3 Kasım seçimlerinde başkanlığı garantileyen Joe Biden'ın geçiş sürecine başlaması, yenilgiyi reddeden Başkan Donald Trump yönetimi tarafından engellenirken, bu karmaşanın salgının boyutunu artırmasından da endişe duyuluyor.

ABD'de koronavirüs pandemisinde can kaybı 250 bini aşarken, vaka sayısı da 12 milyona yaklaşıyor. Beyaz Saray'da salgınla mücadele için oluşturulan görev gücüne ait kurum içi bir rapordaysa, hastalıkla ilgili "ülke genelinde sert, amansız ve geniş çaplı bir yayılma yaşandığı, bu sürecin iyileşmek bir yana çok daha kötüye gittiği" uyarısı yapılıyor.



Guardian'ın haberine göre medyaya büyük ölçüde yer alan raporda, "mevcut hafifletme çabalarının yetersiz olduğu ve önlemlerin artırılması gerektiği" belirtiliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre sadece salı günü bin 707 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede bazı modellemelere göre hayatını kaybedenlerin sayısının mart itibarıyla 400 bini aşabileceği öngörülüyor.

Associated Press (AP) haber ajansına ismini gizli tutmak kaydıyla konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi de görev gücünün yayılmayı yavaşlatmaya yönelik çabalarının "yetersiz kaldığını ve salgın eğrisini düzlemek için tedbirlerin artırılması gerektiğini" belirtti.

Gelecek hafta Şükran Günü tatili nedeniyle ABD genelinde seyahatlerin ve bir araya gelmelerin artabileceğine dikkati çeken yetkili, bu hareketliliğin "hastalık bulaşmasını önemli ölçüde büyütebileceğini" söyledi.

Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, nisan ayına kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar aşıları olacağını belirterek tecrit uygulamayacaklarını belirtmişti.

Başkan seçilen Biden ise 20 Ocak 2021'e kadar başkanlık koltuğuna oturamayacağını hatırlatarak işbirliği çağrısı yaptığı Trump yönetiminden ülkede hızla artan vakalara karşı acil harekete geçmelerini istemişti.