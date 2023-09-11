Biden'ın konuşmasını yarıda kestiler

ABD Başkanı Biden'ın Vietnam'da yaptığı basın toplantısındaki konuşması yarıda kesildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Vietnam’da düzenlenen basın toplantısı yüzünden gündem oldu…

Hanoi’de düzenlenen toplantıda konuşma yapan Biden’ın açıklama yapılırken bir anda mikrofonun sesi kısıldı. Bu sırada konuşmaya devam etmeye çalışan Biden’ın sesi duyulmazken, 80 yaşındaki ABD Başkanı’nın sözcüsü Karine Jean-Pierre sözü aldı.

Biden, mikrofonu kapatılmadan önce, “İstikrardan konuştuk, üçüncü dünya ülkeleri hakkında konuştuk, pardon yani Güney Yarımküre değişime hazır. Bu hiç zorlayıcı olmadı bile…” diyordu. Mikrofon sesi kapatıldıktan sonra Jean-Pierre’in sesi duyuldu. Jean-Pierre, “Herkese teşekkürler. Basın toplantımız bitmiştir. Herkese teşekkürler” ifadesini kullandı.

Biden daha sonra caz müziği eşliğinde sahneden indi. Hindistan’da G-20 Liderler Zirvesi’ne katılan Biden, önceki gün Vietnam’a gitmiş ve burada bazı temaslarda bulunmuştu.