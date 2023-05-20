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Biden'ın zor anları kamerada

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ABD Başkanı Joe Biden'in G7 zirvesindeki zor anları kameralara takıldı. Japon görevlilerin Biden'ın korumalarını engellemesinin ardından Biden az kalsın merdivenden düşüyordu.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği'nin oluşturduğu G7'nin liderler zirvesi, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda atom bombası ile yok ettiği Hiroşima'da düzenleniyor.

Liderler zirvesine, Joe Biden'ın az kalsın tökezleyerek merdivenden kafa üstü düşeceği fakat son anda kurtulduğu video damgasını vurdu.

Görüntülerde dikkat çeken detay ise, Japon görevlilerin, ABD Başkanı'nın korumalarını uzak tutarak Joe Biden'ı yalnız bırakması oldu.

Biden düşmekten son anda kurtulup dengesini sağladı, Japon Başbakanı Kişida ile tokalaştı.

Etiketler joe biden abd amerika abd başkanı merdiven düşüyordu
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