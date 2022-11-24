Bilim dünyası alarmda: Yarasalarda yeni bir virüs keşfedildi!

Bilim insanları yarasalarda yeni bir virüs keşfetti. Hantavirüs ailesinden gelen bu virüsün insanlara bulaşma olasılığının iyi incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Bir virüsün dünyayı ne kadar kolay kaosa sürükleyebileceğini gösteren koronavirüs pandemisi hepimize çok şey öğretti. İnsanlar sağlıklarına ve kişisel hijyenlerine artık çok daha dikkat ederken, bilim insanları da risk taşıyabilecek her durumu mercek altına yatırmaya başladı.

YARASALARDA YENİ BİR VİRÜS KEŞFEDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), haziran ayında koronavirüsle ilgili hazırladığı bir raporda virüsü büyük olasılıkla yarasaların insanlara aktardığını belirtmişti.

Bu bilginin üzerinden çok da uzun bir süre geçmeden, bilim insanları Tanzanya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki serbest kuyruklu yarasalarda gizlenen yeni bir virüs keşfettiler.

HANTAVİRÜS AİLESİNDEN GELİYOR

İsmi 'Kiwira virüsü' olan bu virüs, HANTAVİRÜS ailesinin soyundan geliyor.

Yeni keşfedilen 'Kiwira' virüsünün insanlar için tehdit oluşturabileceğini gösteren bir kanıt henüz bulunmadı, ancak araştırmacılar takip çalışmalarını sürdürüyor.

"İNSANLARA YAYILMA OLASILIĞI İYİ İNCELENMELİ"

The Viruses isimli akademik dergide yeni virüsle ilgili detayları aktaran Dr Sabrina Weiss liderliğindeki araştırma ekibi, serbest kuyruklu yarasaların Sahra Altı Afrika'da geniş bölgelerde yaşadıklarına dikkat çekti.

Yarasalar bu bölgede insanların evlerinin çevresine hatta evlerinin içine kadar girebiliyor bu nedenle araştırmacılar 'Kiwira virüsünün insanlara yayılma olasılığı iyi incelenmeli" uyarısında bulunuyor.

TESPİT ETMESİ ZOR OLABİLİR

Yarasaların yapısını ve virüsün insanlara bulaşmasının mümkün olup olmadığını daha iyi anlamak için bölgedeki yarasalar üzerinde çalışmalar yürütecek olan ekip, şimdiye kadar hiçbir vaka tespit edilmese bile, hantavirüsün genellikle grip benzeri belirtiler vermesi nedeni ile hastalığın tespit edilmesinin zor olacağını belirttiler.

BULAŞTIĞI HAYVANLARIN 3'TE BİRİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİR

Çoğunlukla kemirgenlerde bulunan Hantavirüsler enfekte bir hayvanın idrarı, dışkısı ve tükürüğü ile insanlara geçebilir. Virüs ancak çok nadir durumlarda insandan insana geçip, yayılabilir.

Virüs bulaştığı hayvanların üçte birinin ölmesine neden olabilir.

İNSANLARDAKİ ETKİSİ NASIL? BÖBREK VE AKCİĞERLERE ZARAR VEREBİLİR

VİRÜS grubu insan vücudunda hafif grip benzeri hastalık semptomlarını tetikleyebileceği gibi akciğer ödemi, akut solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliğine gibi ciddi sonuçlar da doğurabilir.

HANTAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hantavirüsün erken belirtileri arasında, yorgunluk, ateş, kas ağrısı, baş dönmesi, ishal ve kusma yer alır.

İlerleyen dönemlerde hastalık akciğer ödemi, nefes darlığı, kulak ağrısı gibi belirtilere neden olabilir.