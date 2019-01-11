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  3. 11 Ocak 2019 23:27

Bir kriz daha ! Gözaltına alındı

Teknoloji devi Huwei'nin Çinli yöneticisi Polonya'da gözaltına alındı.

Bir kriz daha ! Gözaltına alındı
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Teknoloji devi Huawei'in Çinli yöneticisi, Polonya'da "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polonya devlet televizyonu TVP'nin, İç Güvenlik Ajansına dayandırdığı  haberine göre, Huawei'in Çinli yöneticisi ve yerel bir şirketin eski çalışanının  salı günü gözaltına alındığı bildirildi.

Kimliği "Veicing V" olarak açıklanan Çinli yönetici ve geçmişte gizli  servis için de çalışan Polonya vatandaşı bir kişinin, "Çin devleti adına casusluk  yapmakla" suçlandıkları belirtildi.

Polonya güvenlik birimlerinin, Huawei'nin ve yerel iletişim sağlayıcı  Orange Polska şirketinin Varşova'daki bürolarını aradığı, belgelere ve elektronik  verilere el koyduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan Huawei'nin yöneticisi ve diğer kişinin evlerinde de  arama yapılırken, Polonya özel servisinin yöneticilerinden Maciej Wasik,  gözaltıların uzun süren bir soruşturmanın neticesi olduğunu belirterek, "her iki  kişinin de Polonya'ya karşı casusluk faaliyetleri yürüttüklerini" söyledi.

TVP, masum olduklarını savunan Çinli yönetici ve Polonya vatandaşının  ifade vermeyi kabul etmediğini, suçlu bulunmaları halinde 10 yıla kadar hapse  mahkum edilebileceklerini duyurdu.

Huawei'nin Çin'deki merkezi ise durumun soruşturulduğu açıklamasını  yaptı.

Açıklamada, "Huawei'nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki düzenlemelere  ve tüm yasalara uyduğu, çalışanlarından da bunu talep ettiği" ifadesine yer  verildi.

Çin'in Varşova Büyükelçiliğinden bir yetkili de Pekin yönetiminin  konuya çok önem verdiğini, Çinli temsilcilerin Polonya Dışişleri Bakanlığı  yetkilileriyle bir araya gelerek meseleyi ele aldıklarını kaydetti.

Huawei krizi

Kanada, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı  gerekçesiyle Washingtonyönetiminin talebi üzerine Mıng Vancou'u 1 Aralık'ta  Vancouver'da uçakla aktarma yaparken gözaltına almış, olay basına daha sonra  açıklanmıştı.

Çin, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u Dışişleri  Bakanlığına çağırmış ve Mıng'ın serbest bırakılmasını talep ederek, aksi durumda  bunun "ciddi sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Çin tarafı, Mıng olayından sonra Kanadalı iş adamı ve girişimci  Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in "ulusal güvenliği tehdit eden  etkinliklere karıştıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıktığı  mahkeme tarafından 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.

Kanada'dan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Çin'in 1 Aralık'tan bu yana  13 Kanada vatandaşını gözaltına aldığı, ancak bunlardan 8'inin serbest  bırakıldığı bildirilmişti.

Kanada makamları, Çin hapishanelerinde tutulan vatandaşlarının  sayısının 200'ü aştığını belirtiyor.

AA

huawei , çinli , yönetici
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