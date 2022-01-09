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Bir şehir şokta! Tarihte ilk kez kar yağdı

Bir şehir şokta! Tarihte ilk kez kar yağdı

Meksika'nın Tlachichuca şehrinde tarihte ilk kez kar yağdı. İlk defa kar yağışına şahit olan kent sakinleri büyük şaşkınlık yaşadı.

Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Tlachichuca şehrine tarihte ilk kez kar yağdı. Sulu kar şeklinde başlayan yağışın şiddetini artırması sonucu şehir beyaza büründü. Tlachichuca şehrindeki yollar ve çatılar karla kaplanırken, kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı.

Birçok şehir sakini hayatlarında ilk kez kar yağışına tanık olurken, büyük şaşkınlık yaşadı.

Puebla Valisi Miguel Barbosa yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle kapanan yolların tekrar açılması için çalışıldığını belirterek, yağıştan evleri ya da tarladaki ürünleri zarar gören vatandaşlara ise destek sağlanacağını ifade etti.

Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Ana Lucia Hill Mayoral ise, sivil koruma ekiplerinin yağıştan etkilenen bölgeye giderek hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini ifade ederken, yağışta evleri zarar gören 15 kişinin bir sığınma evine yerleştirildiklerini bildirdi.

Mayoral ayrıca, Puebla eyaletinde soğuk hava dalgası ve düşük sıcaklık koşullarının devam edeceğini belirterek, bunun eyaletin çeşitli yerlerinde tekrar kar yağışı görülmesine neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

İHA

Etiketler meksika ilk kez kar yağdı
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