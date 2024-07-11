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Bir sonraki NATO zirvesi Türkiye’de yapılacak

Bir sonraki NATO zirvesi Türkiye’de yapılacak
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NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.

ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirilen NATO zirvesinin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu.

NATO tarafından paylaşılan sonuç bildirgesinde, “Amerika Birleşik Devletleri tarafından bizlere gösterilen cömert misafirperverlik için şükranlarımızı sunarız. Haziran 2025'te Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak bir sonraki zirvemizde tekrar bir araya gelmeyi ve ardından Türkiye'de bir toplantı gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” denildi.

“Müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararlaştırıldı” denilen bildirgede Çin’e, Rusya’nın Ukrayna’yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı.

Bildirgede ayrıca “Teröristler ve terör örgütleri tarafından ortaya konan tehdit ve zorluklara kararlılıkla karşı koymaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri destek konusunda “NATO'yu çatışmanın tarafı haline getirmeyecek. Ukrayna'nın kendini savunma hakkını korumasına yardımcı olacak" dedi.

 

Etiketler nato nato toplantısı türkiye
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