Bir ülke daha koronavirüs kısıtlamalarını kaldırdı

Koronavirüs kısıtlamalarını kaldırma kararı alan ülkelere Hollanda da eklendi. Sağlık Bakanı Kuipers, tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

2 yıldır hayatımızda olan Koronavirüs için tabiri caizse tünelin ucundaki ışık göründü.

Aşılama oranları ve Omicron varyantının görece daha hafifi geçmesi pek çok ülkenin bazı yasaklara son vermesine neden oluyor.

İsveç'in ardından benzer bir karar Hollanda'dan geldi. Hollanda'da protestolara neden olan Kovid-19 kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor.

Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ülkede uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurarak, kötü zamanların geçtiğini kısıtlamaların sonuna gelindiğini belirtti.

Ernst, “Herkes Kovid-19 olmasına rağmen hasta sayısı düştü bu da gösteriyor ki elimizdeki verilerle yeni mutasyon o kadar da korkutucu değil. Kovid-19 geçirenlerin sayısı yüksek ama hastaneye yatışlar düşük olduğundan dolayı ve halkın çoğunluğunun aşı olarak bağışıklık kazanması Kovid-19 kısıtlamalarının sonunu getirdi” dedi.

Kademeli olarak tüm yasakların kaldırılacağı ifade eden Ernst, evlerde uygulanan kısıtlı misafir kuralının tamamen kaldırılarak evlere istenildiği kadar misafir kabul edilebileceğini, gece kulüplerinin yerel saatle 01.00 e kadar hizmet vereceğini açıkladı.

Karantina süresinin 5 günle sınırlandırıldığını aktaran Ernst, evden çalışmanın sona erdiğini dile getirdi.

Restoran, tiyatro ve sinemalar 500 ve üzeri kişiye kadar müşteri alabileceğini açıklayan Ernst, 25 Şubat'a kadar aşı bilgisi, test sonucu ve daha önce hastalığın geçirilip geçirilmediğine dair bilgilerin yer aldığı QR kod uygulamasının devam edeceğini ve 25 Şubat'tan itibaren bu uygulamanın da sona ereceğini aktardı.

Maske ve sosyal mesafe kuralı sadece toplu taşıma ve havaalanlarında uygulanacak.

Geçtiğimiz günlerde İsveç'te Koronavirüs salgının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan kısıtlamalar kaldırılmıştı.

Alınan karar sonrası toplu etkinliklerde ve restoranlarda kişi sınırına yönelik kısıtlamalar ile barlar ve lokantalar için uygulanan saat kısıtlaması da son bulmuştu.

AVUSTRALYA SINIRLARINI AÇIYOR

2020 yılının Mart ayında sınırlarını kapatan Avustralya ise yaklaşık 2 yıl sonra yeniden dünyaya kapılarını açma kararı almıştı.

Açıklama Avustralya Başbakanı Scott Morrison'dan geldi. Morison açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Avustralya sınırlarını kapatma kararı almamızın üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Ulusal Kabine bugün sınırlarımızı bu yılın 21 Şubat'ında kalan tüm vize sahiplerine yeniden açmasına karar verdi.'

Morrison, çift doz aşılama şartının 'herkesin uyması beklenen' kural olduğunu da sözlerine ekledi.

'KAPANMANIN ZARARLARI YARARLARINDAN FAZLA'

Öte yandan yapılan yeni bir araştırma, koronavirüs nedeniyle uygulanan kapanmaların ekonomik, sosyal, eğitimsel ve psikolojik maliyetlerinin getirebilecekleri sağlık faydalarından çok daha ağır olduğunu öne sürdü.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Enstitüsü profesörleri Jonas Herby, Lars Jonung ve Steve Hanke tarafından yapılan literatür incelemesi ve meta-analizinde, genellikle okul ve işyeri kapanışlarını içeren hareket ve seyahat üzerine kısıtlamaların Kovid-19 ölüm oranı üzerinde çok az etkisi olduğunu ya da hiç etkisi olmadığını buldu.

İHA