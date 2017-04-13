BM toplantısına damga vuran tartışma

BM Güvenlik Konseyi'nde dün gece Suriye'deki kimyasal saldırının tartışıldığı özel oturum gergin anlara sahne oldu. Rus temsilci kendisini dinlemediğini savunduğu İngiliz temsilciye çok sert çıktı. Öte yandan ABD, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan, İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısını kınayarak saldırının soruşturulmasını isteyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını Rusya veto edince tartışmalar daha da büyüdü.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Esad rejiminin Suriye'de dünyanın en korkunç silahlarından biriyle "terör saçtığını" ifade ederek, "Kimyasal silah kullanılmasının cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz... Rejimin eylemlerini dikkatli bir şekilde iziyoruz." dedi. Haley, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen Suriye toplantısında yaptığı konuşmada, Esad'ın kanlı eylemlerinin bütün dünyayı sarstığını barış için ortak olamayacağını belirtti. Nikki Haley, Rusya, İran ve Hizbullah'ı da Esad'ın barbarca eylemlerine destek vermeye devam etmekle eleştirdi.

RUSYA, SURİYE VE İRAN'A SERT TEPKİ

Esad ne zaman varil bombaları atsa ve kendi halkını açlığa mahkum etse, Rusya'nın kendini uluslararası toplumdan izole ederek Esad'ı desteklediğine dikkati çeken Haley, Rusya'ya, kimyasal silah kullanılan bütün bölgelerde soruşturma yapılabilmesi için rejimin erişim izni vermesini sağlama çağrısı yaptı.

Rusya'nın siyasi süreci destekliyorsa sorumluluklarını yerine getirmesinin zamanı geldiğini vurgulayan Haley, sahada gerçek bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Haley, İran'ı ise "Suriye'de yangına körükle gitmekle" suçladı.

Haley, şöyle devam etti: "ABD siyasi sürecin işe yarayacağına inanıyor ve Cenevre sürecine bağlı kalmaya devam edeceğiz. Ağırlığımızı ve kaynaklarımızı diplomasi için kullanacağız ve bu savaşı bitirmeye hazırız ama bizim kararlılığımız yeterli değil. ABD Esad üzerinde nüfuzunu kullanacak ve DEAŞ'ı yenecek ortaklar arıyor."

AŞAĞILAMANIZI KABUL EDEMEM, BEN KONUŞURKEN BANA BAK!

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Vekili Vladimir Safronkov da Konseydeki konuşmasında İngiltere Temsilcisi Matthew Rycroft'un sözlerine yanıt verdi.

İngiltere ve diğer Batılı ülkeleri Suriye'de rejimi değiştirmeye çalışmakla suçlayan Safronkov, Rycroft'a hitaben "Rusya'ya yönelik aşağılamalarınızı kabul edemem ve buna izin veremem." ifadesini kullandı.

İngiltere'yi diplomatik çözüm çalışmalarının altını oymakla da suçlayan Safronkov, konuşmasını dinlemediğini iddia ettiği Rycroft'a hitaben "Ben konuşurken bana bak. Başka tarafa bakma. Niye başka tarafa bakıyorsun?" dedi.

RUSYA ÖLÜM SAÇAN BARBARIN TARAFINI SEÇTİ

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Rycroft ise Esad rejiminin kimyasal saldırı ile Rusya'yı küçük düşürdüğünü ve güvenirliğine zarar verdiğini belirtmiş ve "Rusya, ölüm saçan barbar bir suçlunun tarafını seçti." diye konuşmuştu. Safronkov, Han Şeyhun'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada da söz konusu eylemi "provokasyon" olarak nitelendirdi. Bunun sadece askeri operasyon isteyen tarafların işine yaradığını savunan Safronkov, saldırıya ilişkin kapsamlı inceleme yapılması gerektiğini söyledi.

RUSYA KARARI VETO EDİNCE

Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırıyı kınayarak saldırının soruşturulmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını Rusya'nın veto etmesinin ardından Batılı ülkeler ve Rusya birbirlerini eleştirdi.

ESAD REJİMİNDEN HESABINI SORACAĞIZ

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, Rusya'nın veto hakkını kullanarak kimyasal silahların kullanılmasına karşı olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Bu ölümleri kınayan bir karar nasıl veto edilebilir?" diye sordu.Rusya'yı uluslararası toplumla çalışmak yerine kimyasal silah saldırılarının faillerini korumakla eleştiren Rycroft, "Vetoya rağmen Esad rejiminden saldırının hesabını soracağız." dedi.

Rycroft, Rusya'nın uluslararası toplumla çalışmak yerine kimyasal saldırının sorumlularını korumayı seçmesinin savunulamayacağını ifade ederek, "Bu tasarı kimyasal saldırının kurbanları için hesap sormanın başlamasını sağlayabilirdi ancak bunun yerine Rusya'nın vetosuyla karşılaştık." diye konuştu. Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre de BMGK'daki oylamanın sonucu nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, Fransa'nın rejimin işlediği suçların cezasız kalmasını kabul etmeyeceğini söyledi. Delattre, "Bir kez daha, savunduğumuzu beyan ettiğimiz temel değerleri muhafaza etmekte başarısız olduk." ifadesini kullandı.

RUS TEMSİLCİ VETOYU SAVUNDU

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov ise oylamanın sonucunun önceden belli olduğunu çünkü Batılı ülkelerin BMGK'ya getirdiği karar tasarısında Rusya'nın endişelerinin ve önceliklerinin dikkate alınmadığını iddia etti. Safronkov, "ABD, İngiltere ve Fransa'nın karar tasarısı bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılmadan rejimi suçluyor." diyerek, bunun yasal normlara aykırı bir tutum olduğunu savundu. Batılı ülkelerin Rusya'nın endişelerini bilmesine rağmen bu "tek taraflı" karar tasarısını oylamaya sunduğunu kaydeden Safronkov, Han Şeyhun'daki kimyasal silah saldırısının soruşturulmasına ilişkin Şam yönetiminin "iş birliğine açık olduğunu" ancak soruşturma için "gerçek adım atılmadığını" öne sürdü.

KÜSTAHLIĞINIZ ARTIK BİTECEK

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Rusya'nın bu karar tasarısını veto ederek Esad rejiminin yanında yer almayı seçtiğini belirterek, "Eğer rejim Rusya'nın iddia ettiği gibi masumsa bu tasarıda talep edilen bilgiler onları haklı çıkarırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Haley, "Esad ve Suriye hükümeti, Suriye'de korkunç eylemlerinizden sonra artık dünyada hiç arkadaşınız kalmadı. ABD, eylemlerinizi çok yakından takip ediyor. Küstahlığınız ve insanlığı gözardı ettiğiniz günler sona erdi. Bahaneleriniz artık duyulmayacak." şeklinde konuştu.