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BM'den Gazze açıklaması: Sivil kaybı görülmemiş seviyede

BM'den Gazze açıklaması: Sivil kaybı görülmemiş seviyede
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doha'da Gazze ile ilgili açıklamalarda bulundu. Guterres, “Sivil kaybı görülmemiş seviyede” ifadelerini kullandı.

Katar'ın başkentinde düzenlenen ve iki gün sürecek olan forumun odağındaki ana başlıkta Gazze yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de ateşkes için baskı yapmaktan vazgeçmeyeceğini vurguladı. 

Guterres, “Sivil kaybı görülmemiş seviyede” ifadelerini kullandı.

Katar'dan yapılan açıklamada ise arabuluculuğun önemine vurgu yapıldı. 

Konuşmacılar arasında yer alan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin de bugünkü forumda açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Etiketler sivil gazze kayıp
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