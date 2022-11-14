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Bomba iddia: ''Rusya Dışişleri Bakanı hastaneye kaldırıldı''

Bomba iddia: ''Rusya Dışişleri Bakanı hastaneye kaldırıldı''
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G-20 zirvesinde ülkesini temsil edecek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un sağlık durumu soru işaretleri yarattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hastaneye mi kaldırıldı?

Associated Press'in Endonezyalı yetkililere dayandırdığı haberde, Lavrov'un G20 zirvesi için bulunduğu Bali'de hastaneye kaldırıldığı ve kalp sorunları ile ilgili tedavi gördüğü bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı iddiaları yalanladı. Otelden video paylaşan 72 yaşındaki Lavrov "İyiyim, G-20 zirvesine hazırlanıyorum" dedi.

Hastane haberinin "siyasi bir oyun olduğunu" savundu.

LAVROV'A ÇAVUŞOĞLU'NDAN TELEFON

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Etiketler rusya dışişleri
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