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Bozuk kavun 8 kişiyi hayattan kopardı

Bozuk kavun 8 kişiyi hayattan kopardı
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ABD ve Kanada'da bozulmuş kavun kaynaklı salmonella salgını nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi hastanelik oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, kasım ortasından bu yana 38 eyalette 230 kişinin salmonella salgınından etkilendiği bildirildi.

Hastalardan 96'sının hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kanadalı sağlık yetkilileri de ülkede 129 vakaya rastlandığını, hastaneye kaldırılan 44 kişiden 8'inin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

CDC, hastalığın kaynağının marketlerde kesilmiş şekilde satılan kavunlar olduğuna işaret ederek, halka kaynağı bilinmeyen kavunları satın almamaları ve tüketmemeleri çağrısında bulundu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de salgınla bağlantılı markaların ürünlerini geri çağırdıklarını duyurdu.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, istifra ve ateş yer alıyor.

Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanların hastaneye kaldırılması gerekebiliyor

AA

Etiketler bozuk kavun bozulmuş kavun salmonella abd kanada
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