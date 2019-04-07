İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilecek ? Bakan açıkladı !
İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilecek ? Bakan açıkladı !
Patatesin kilosu 10 liraya kadar çıktı...
Patatesin kilosu 10 liraya kadar çıktı...
İstanbullular dikkat ! Bugün bu yollar kapalı...
İstanbullular dikkat ! Bugün bu yollar kapalı...
Plan yapanlar dikkat ! Meteoroloji'den uyarı geldi...
Plan yapanlar dikkat ! Meteoroloji'den uyarı geldi...
Acı haber Hatay'dan geldi: 1 askerimiz şehit oldu
Acı haber Hatay'dan geldi: 1 askerimiz şehit oldu
İşte gazetelerin bugünkü manşetleri
İşte gazetelerin bugünkü manşetleri
AK Parti'nin İstanbul'daki kalesiydi, oylar yeniden sayıldı; işte sonuç !
AK Parti'nin İstanbul'daki kalesiydi, oylar yeniden sayıldı; işte sonuç !
İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir ? İşte ulaşım rehberi...
İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir ? İşte ulaşım rehberi...
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 07 Nisan 2019 12:20

Brezilya'da feribot köprüye çarptı

Brezilya'nın Amazon bölgesinde bir feribot köprünün ayağına çarptı.

Brezilya'da feribot köprüye çarptı
A+ A-

Para eyaleti Valisi Helder Barbalho, dün liman kenti Belem'e giden otoyolun geçtiği köprünün 200 metrelik bölümünün, bir feribotun ayağına çarpması sonucu yıkıldığını, görgü tanıklarına göre kaza sırasında köprüdeki iki aracın Moju Nehri'ne düştüğünü açıkladı. 

Araçlarda kaç kişinin bulunduğu bilinmezken nehirde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, feribotun beş kişilik mürettebatının kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. 

Yerel basın, ocak ayında yapılan incelemenin, köprünün ayaklarında aşınma olduğunu ortaya koyduğunu, yerel yönetimin önlem almak için fon talebinde bulunduğunu duyurdu. 

Köprünün tamiratının bir yıl kadar süreceği ve 25 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor

AA

köprü , feribot , brezilya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM