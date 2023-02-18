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  3. Kamyon kasasından vahşet çıktı: 18 ölü

Bulgaristan'da kamyon kasasında 18 kişi ölü bulundu

Bulgaristan'da kamyon kasasında 18 kişi ölü bulundu
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Bulgaristan'da terk edilmiş bir kamyonda Afgan oldukları değerlendirilen 18 düzensiz göçmen ölü bulundu.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, kamyondaki göçmen sayısının 40 olduğunu, sağ kalanların çeşitli hastanelere kaldırıldıklarını bildirdi.

Ahşap yüklü kamyonun gizli bölmesine saklanan göçmenlerin ölüm nedeni araştırılıyor.

Sürücüsü tarafından terkedilmiş; kaza yapmamış olan kamyon, vatandaşların ihbarı üzerine bulundu.

Bulgar polisi olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

AA

Etiketler bulgaristan kamyon kasası göçmen
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