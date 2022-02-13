Burj Khalifa gökdeleni Türk Bayrağı'yla aydınlatıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti Dubai'deki Burj Khalifa gökdeleni, Türk Bayrağı'yla aydınlandı. Gökdelene Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti öncesinde ülkede bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa Türk bayrağına büründü. Türkçe olarak 'Hoş geldiniz' yazısı yansıtılan binanın çevresinde de İstiklal Marşı okundu. Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, BAE'nin dünyaca ünlü gökdelen projesi Burj Khalifa'nin Türk bayrağıyla aydınlatılmış halinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Büyükelçi Tunçer, İstiklal Marşı eşliğinde çekilen videoyu, "BAE ile Türkiye ilişkilerinde tarihi bir gün. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak bir karşılama." ifadeleriyle paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Erdoğan ayrıca, "Türkiye Ulusal Günü" olarak belirlenen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.