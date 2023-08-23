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Buzulların altından 20 yıllık ceset çıktı

Buzulların altından 20 yıllık ceset çıktı
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Avusturya'nın Tirol eyaletindeki Schlatenkees buzulunda, 20 yıldan fazla bir süre önce ölen bir Avusturyalıya ait olduğu düşünülen kalıntılar bulundu.

Yerel polisten yapılan açıklamaya göre, bir dağ rehberi, Avusturya'nın en hızlı eriyen buzulunda, 20 yıldan fazla bir süre önce ölen bir Avusturyalının kalıntıları olduğuna inanılan bir şey keşfetti.

Keşif, iki aydan kısa bir süre önce aynı buzulda başka insan kalıntılarının bulunmasının ardından geldi.

Polis, Salı günü yaptığı açıklamada, bir rehberin geçen Cuma günü Tirol eyaletindeki Schlatenkees buzulunda cesedi yaklaşık 2 bin 900 metre yükseklikte bulduğunu söyledi.

Cesedin yanında içinde nakit para, banka kartı ve ehliyet bulunan bir sırt çantası bulundu.

Polis, cesedin 2001 yılında buzulda ölen 37 yaşındaki bir adama ait olduğundan şüpheleniyor ve DNA sonuçlarının "birkaç hafta" içinde çıkacağını söyledi.

Haziran ayı sonlarında bir grup dağcı aynı buzulda insan kalıntıları ve kayak parçaları keşfetti.

Polise göre, tespit tamamlandığında kalıntıların onlarca yıllık olduğu ortaya çıkabilir.

Tirol polis sözcüsü Christian Viehweider, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Bu kadar kısa bir süre içinde bir buzulda insan kalıntılarının ve bir cesedin tamamının bulunması oldukça nadirdir" dedi.

Etiketler Schlatenkees buzulu Schlatenkees buzul ceset
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