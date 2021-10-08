Çekiçle cinayetler işledi: Son isteği ise şoke etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde 27 yıl önce 3 kişiyi çekiçle canice öldüren Ernest Lee Johnson, idam edildi

Ernest Lee Johnson isimli adam, 1994 yılında Güney Karolina'nın Colombia kentinde işlediği soygun sırasında önüne çıkan üç mağaza çalışanı 46 yaşındaki Mary Bratcher, 57 yaşındaki Mable Scruggs ve 58 yaşındaki Fred Jones'u pençe çekiçle öldürdü.

27 yıldan bu yana Bonne Terre'deki Missouri eyalet hapishanesinde cezasını çeken Ernest Lee Johnson'un idamına karar verildi. ABD'deki infazlardan önce bir gelenek haline gelen uygulama, Johnson için de yapıldı. Yetkililer, idam edilmeden önce Johnson'un son isteğini sordu.



Johnson, bugüne kadar idam edilenlerin aksine dikkat çeken bir istekte bulundu. İdam mahkumu, ölmeden önce hamburger ve milkshake yemek istediğini söyledi. Johnson, son lokmalarını yuttuktan sonra ABD'de idam edildi.