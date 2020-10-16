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  3. 16 Ekim 2020 16:56

Cezaevinde intihar etti, midesinden dehşete düşüren not çıktı

Hindistan'da hapishanede intihar eden 31 yaşındaki hükümlünün midesinden cezaevi yetkililerini tacizle suçlayan not çıktı.

Cezaevinde intihar etti, midesinden dehşete düşüren not çıktı
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Hindistan'dan gelen haber dehşete düşürdü. Geçen hafta hapishane hücresinde asılı halde bulunan 31 yaşındaki hükümlü Asghar Ali Mansoori, iki sayfalık ayrıntılı notu bir poşetli torbaya sardı ve intihardan önce yuttu. Mansoori'nin mektubunda beş hapishane görevlisinin adını verdiği ve karşı karşıya kaldığı iddia edilen tacizin ayrıntılarını anlattığı belirtiliyor. Ölen mahkumun ailesi olayla ilgili soruşturma başlatılmasını istiyor.

Mahkum arkadaşları iddiaları destekledi

Mansoori, yaklaşık 14 yıldır bir cinayet suçlamasıyla Hindistan'ın batısındaki Maharashtra'daki Nashik hapishanesinde yatıyordu.

Mansoori'nin 6 mahkum arkadaşı, Bombay Yüksek Mahkemesi baş yargıcına ve Maharashtra'nın üst düzey polis yetkilileri de dahil olmak üzere diğer yetkililere, yapılan iddiaları destekleyen mektuplar yazdı.

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