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Çikolata devi Tayvan reklamı için Çin’den özür diledi

Çikolata devi Tayvan reklamı için Çin’den özür diledi

ABD’li çikolata markası Snickers, yayınladığı bir reklam dolayısıyla Çin'den özür diledi.

Küresel çikolata markası Snickers’ın arkasındaki şirket olan ABD merkezli Mars şirketi, Çin’de kullandığı reklamlar nedeniyle özür mesajı yayımladı.

Mars’ın Çin kolu, Çin’de yaygın olan Twitter benzeri mikroblog platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Tayvan’ın bir ülke olarak ifade edilmesi nedeniyle özür diledi. Yayımlanan mesajda, reklamın geri çekildiği belirtildi.

Çin devlet medyası Global Times, Twitter’da mesajı paylaşarak haberi doğruladı.

Ayrıca Global Times’a göre Mars, mesajında, Çin'in doğal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu söyledi.

Etiketler çin abd tayvan
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