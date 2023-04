Çin ordusuna emir verildi: İlhaka hazır olun!

ABD istihbarat raporlarında yer alan bilgiye göre Çin ordusuna tarih verilerek ilhaka hazır olunması emri verildi.

Savaş riski için tarih verildi; önümüzdeki birkaç yıl içinde risk her geçen büyüyor! Çin, "Ateşle oynayanlar önünde sonunda kendilerini yakacak" mesajıyla Tayvan meselesinde büyük bir gözdağı verdi. Tayvan-Çin savaşı riski gün geçtikçe büyürken Tayvan'ın açıkladığı tarih endişeleri artırdı...

ÇİN ORDUSUNA İLHAK EMRİ! SAVAŞ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Savaş olasılığının giderek yaklaştığı Tayvan harekete geçerek ülke çapında savaşa hazırlık tatbikatı yaptı. Haber Global'de yer alan habere göre Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu Çin'le 2027'de çatışma çıkabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin istihbarat raporlarına göre de Çin yönetimi orduya 2027'de Tayvan'ın ilhakına hazır olunması emrini verdi.

"ATEŞLE OYNUYORLAR, KENDİLERİNİ YAKACAKLAR!"

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang "Tayvan Çin'indir" diyerek gözdağı verirken şunları söyledi:

"Tayvan eski zamanlardan beri Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası oldu. Tayvan boğazının iki yakası da aynı Çin'e aittir. Tek Çin ilkesi hakkında yaygara koparmak isteyenler için üstü kapalı konuşmayacağız. Tayvan meselesinde ateşle oynayanlar önünde sonunda kendilerini yakacak."

ABD: HER TÜRLÜ DURUMA HAZIRIZ

ABD'nin Hint Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral John C. Aquilino "Çin'in Tayvan'a olası bir saldırısını önlemekle yükümlüyüz" dedi, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin her türlü duruma hazır olduğunu söyledi.

ABD Çin'in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatlara tepki olarak Tayvan kara sularına 3 savaş gemisi göndermişti.