Çin'de çığ faciası: Bin turist mahsur kaldı

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan bölgesine çığ düşmesi sonucu yaklaşık bin turist bir tatil köyünde mahsur kaldı.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan bölgesinde yer alan Kazakistan, Rusya ve Moğolistan sınırına yakın Hemu köyüne ulaşım birkaç gündür çığ nedeniyle kesiliyor. Bugün aynı bölgeye bir çığ düştüğü açıklandı.

Reuters'ta yer alan habere göre, çığ düşmesi sonucu bölgedeki yaklaşık bin turist köyde mahsur kaldı. Bölgede 10 gün boyunca aralıksız kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle tahliyenin zorlaştığı belirtildi.

Yoğun kar yağışı, Altay dağlarındaki Kanas manzaralı bölgeye giden otoyolların geniş kesimlerinde düzinelerce çığ oluşmasına neden oldu ve bazı turistler helikopterle güvenli bir yere götürüldü.

Kurtarma çalışma devam ediyor

Kurtarma ve kar temizleme çalışmalarında döner kar temizleme araçları yoğun kar nedeniyle kullanılamaz hale getirdi. Kurtarma ekipleri küreklere ve ekskavatörlere başvurdu.

Altay'daki otoyol yönetim yetkilileri, kurtarma ve yardım çalışmaları için 53 personel, 31 takım makine ve teçhizatı organize ettiklerini söyledi.

Karayolu yönetim bürosu başkanı Zhao Jinsheng yaptığı açıklamada, "Bu çığ durumu alışılmadık bir durum. Daha önce bu kadar yoğun kar yağışı gördük, ancak bu kadar sıklıkta çığ görmedik" dedi.

Zhao, çığdan etkilenen yolun son dört kilometresindeki büyük miktarda kar nedeniyle Hemu köyüne erişimi yeniden sağlamak için kar temizleme çalışmalarının bir süre daha devam etmesini beklediğini söyledi.