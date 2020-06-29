Çin'de ikinci dalgadaki ilk korona hastası taburcu oldu

Çin’in başkenti Pekin’in Fengtai bölgesindeki Xinfadi toptan gıda pazarında, 3 Haziran’da sığır ve koyun eti ticaret merkezinde 20 dakika geçiren ve koronavirüs kapan olan 56 yaşındaki He'in bugün taburcu olduğu belirtildi.13 Haziran’dan bu yana Ditan Hastanesi’nde tedavi gören He’nin doktoru Xu Yanli’nin 21 Haziran itibariyle tüm testlerinin negatif çıktığını ve semptomların düzeldiğini açıkladı.Testlerin negatif çıkması ve semptomların kaybolması nedeniyle 56 yaşındaki He'nin bugün Ditan Hastanesi’nden yeni toplu enfeksiyondan taburcu edilen ilk hasta olduğu kaydedildi.