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Çin'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Çin'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret
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Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, 26 Temmuz'da Türkiye'ye gelecek.

Çin, Ankara'nın daveti üzerine Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi'nin Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Wang Yi, Güney Afrika Devlet Başkanlığı Bakanı Khumbudzo Ntshavheni ile Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Türkiye hükümetlerinin daveti üzerine 24-25 Temmuz tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek 13. BRICS Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcileri Toplantısı'na katılacak, toplantının öncesinde ve sonrasında Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Türkiye’yi ziyaret edecek."

26 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'YE GELECEK

İHA’nın Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nden edindiği bilgiye göre Wang Yi, 26 Temmuz’da Türkiye’ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Komünist Partisi Merkezi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çin’in siyasi sisteminde, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang’ın üzerinde yer alıyor. Wang Yi, 2021 yılında Türkiye’yi Çin Dışişleri Bakanı olarak ziyaret etmişti.

İHA

Etiketler çin diplomat türkiye
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