  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 14 Mayıs 2020 15:24

Çin'in fırlattığı roket az kalsın New York'a düşüyordu!

Çin tarafından uzaya fırlatılan roketin, ABD'nin New York eyaletinden sadece 13 dakika uzaklığa düştüğü belirlendi.

Çin'in fırlattığı roket az kalsın New York'a düşüyordu!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Çin ile ABD arasında bu sefer de roket krizi yaşanıyordu. Çin tarafından 5 Mayıs'ta uzaya fırlatılan insansız prototip uzay aracı Uzun Yürüyüş 5B roketi ABD’de New York şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü anlaşıldı.


ABD medyası söz konusu roketin Çin'in Hainan eyaletindeki Vençang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığını bildirdi. ABD Uzay Kuvvetlerinin 18. Uzay Kontrol Filosu ise aracın Atlas Okyanusu’na indiğini doğruladı.


ABD'li yetkililer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük bir faciadan dönüldü. Kaza gerçekleşseydi, bunun telafisi mümkün olmazdı" dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
uzay , çin , füze , abd çin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM