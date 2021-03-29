DEAŞ onlarca masumu katletti!

Mozambik'in doğalgaz kasabası Palma'da geçtiğimiz hafta düzenlenen ve onlarca kişinin öldüğü saldırıları DEAŞ üstlendi.

Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in doğalgaz kasabası Palma'da geçtiğimiz hafta aralarında yabancı işçilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin ölümüne yol açan saldırıları DEAŞ üstlendi. Örgüt, kendisine bağlı Amaq 'haber ajansı' üzerinden yaptığı açıklamada, Palma'nın kontrolünü güvenlik güçleriyle günler süren çatışmalardan sonra ele geçirdiklerini öne sürdü.

DEAŞ'ın Palma'da çekilmiş bir fotoğraf da paylaştığı görüldü. Örgüt, çatışmalarda aralarında askerlerin de bulunduğu 55 kişinin öldüğünü öne sürdü.

60 milyar dolarlık uluslararası doğalgaz projeleri için bir lojistik merkezi olan Palma, geçtiğimiz hafta dört gün boyunca devam eden saldırılarla hedef alınmıştı. Ülkenin savunma yetkilileri kasabanın kuşatma altında kaldığını ve onlarca kişinin öldüğünü açıklarken, kaçmaya çalışan bir konvoya kurulan pusuda da yedi kişi hayatını kaybetmişti.

Aralarında doğalgaz projelerinde çalışan yabancıların da bulunduğu yüzlerce kişininse, bölgeden botlarla kaçtığı açıklanmıştı. Reuters'a konuşan bir diplomat, botlardan sadece birinin 1300'e yakın kişiyi taşıdığını söylemişti.

Pusuda oğlunun öldüğünü anlatan Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Meryl Knox, ertesi sabaha kadar eşi ve diğer oğluyla birlikte çalılıkların arasında saklandıklarını anlatmıştı. Saldırılarda tam olarak kaç kişinin öldüğü henüz bilinmiyor.

Palma'nın yer aldığı Cabo Delgado bölgesi, 2017'de bu yana DEAŞ bağlantılı saldırıların hedefinde.