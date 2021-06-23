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Denizli’de 5 dakikalık kum fırtınası hayatı felç etti

Denizli’de 5 dakikalık kum fırtınası hayatı felç etti

Denizli’de havanın bir anda kapanmasıyla birlikte hızla gelen kum fırtınası kentte 5 dakika içerisinde hayatı felç etti.

Denizli’de ve ilçelerinde gün içerisinde geçen güneşli hava bir anda bulutlarla kapanmasıyla birlikte kum fırtınası geldi.

 VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILDI
Fırtına kent merkezinde etkili olurken, büyük tabelaların, ağaçların, çatıların ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle görüş mesafeleri düşerken vatandaşlar paniğe kapıldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Meydana gelen kum fırtınasında oluşan maddi hasarlı olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı. İlçelerde ise bazı evlerin çatılarının uçtuğu ve ardından yağmur yağışının etkili olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kent merkezinde kum fırtınasının ardından gökyüzünde açan gökkuşağı, fırtınanın ardından renkli bir görüntü oluşturdu. 

Etiketler denizli kum fırtına
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